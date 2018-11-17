Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Обихиро на дистанции 1500 м

Российский конькобежец Денис Юсков был первым на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в японском Обихиро. Он с результатом 1.44,550 опередил голландца Кьелда Нейса.

Отметим, что Юсков трижды становился чемпионом мира на этой дистанции.

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,550

2. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.44,419

3. Патрик Руст (Голландия) – 1.45,124

4. Томас Крол (Голландия) – 1.45,364

5. Сейтаро Итинохе (Япония) – 1.45,752

6. Ким Мин Сок (Корея) – 1.45,829…

13. Сергей Трофимов (Россия) – 1.46,844