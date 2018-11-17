Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Обихиро на дистанции 1500 м

Российский конькобежец Денис Юсков был первым на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в японском Обихиро. Он с результатом 1.44,550 опередил голландца Кьелда Нейса.
Отметим, что Юсков трижды становился чемпионом мира на этой дистанции.
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,550
2. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.44,419
3. Патрик Руст (Голландия) – 1.45,124
4. Томас Крол (Голландия) – 1.45,364
5. Сейтаро Итинохе (Япония) – 1.45,752
6. Ким Мин Сок (Корея) – 1.45,829…
13. Сергей Трофимов (Россия) – 1.46,844
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