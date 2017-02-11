Юсков - седьмой на чемпионате мира

Голландец Кьелд Нейс стал победителем чемпионата мира на дистанции 1000 м. Вторым стал канадец Винсан Де Этр, третьим - голландец Кай Фербей.

Лучший из россиян Денис Юсков – седьмой.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1000 м

1. Нейс (Голландия) - 1.08,26

2. Де Этр (Канада) - 1.08,54

3. Фербей (Голландия) - 1.08,78

4. Н. Иле (Германия) - 1.08,89

5. Дэвис (США) - 1.08,98

6. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,12

7. ЮСКОВ (Россия) - 1.09,19...

9. ЕСИН (Россия) - 1.09,48...

19. МУРАШОВ (Россия) - 1.10,11