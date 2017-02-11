13:22 | КОНЬКИ

Юсков - седьмой на чемпионате мира

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Голландец Кьелд Нейс стал победителем чемпионата мира на дистанции 1000 м. Вторым стал канадец Винсан Де Этр, третьим - голландец Кай Фербей.

Лучший из россиян Денис Юсков – седьмой. 

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1000 м

1. Нейс (Голландия) - 1.08,26

2. Де Этр (Канада) - 1.08,54

3. Фербей (Голландия) - 1.08,78

4. Н. Иле (Германия) - 1.08,89

5. Дэвис (США) - 1.08,98

6. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,12

7. ЮСКОВ (Россия) - 1.09,19...

9. ЕСИН (Россия) - 1.09,48...

19. МУРАШОВ (Россия) - 1.10,11

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don

подучить

13:51

Don

Для комментаторов ниже, коронная дистанция Юскова - 1500 м. Поэтому прежде чем писать, нужно матчасть получить)

13:51

Second

Так а тут других вариантов не было. Есин на хороший результат не тянет, для Мурашова эта дистанция слишком длинная, для Юскова немного короткая. Только Кулижников на этой дистанции мог конкурировать, но и для него она длинновата.

13:49

streletc1783

Позорник!На кубке бабло заработал и в кусты!Мурашов и то лучше на 500.Сборная полностью не готова,как и на олимпиаде.

13:44

..I..

что-то наши сдулись!?

13:36

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