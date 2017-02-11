Юсков - седьмой на чемпионате мира

Голландец Кьелд Нейс стал победителем чемпионата мира на дистанции 1000 м. Вторым стал канадец Винсан Де Этр, третьим - голландец Кай Фербей.
Лучший из россиян Денис Юсков – седьмой.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1000 м
1. Нейс (Голландия) - 1.08,26
2. Де Этр (Канада) - 1.08,54
3. Фербей (Голландия) - 1.08,78
4. Н. Иле (Германия) - 1.08,89
5. Дэвис (США) - 1.08,98
6. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,12
7. ЮСКОВ (Россия) - 1.09,19...
9. ЕСИН (Россия) - 1.09,48...
19. МУРАШОВ (Россия) - 1.10,11
Don
подучить
13:51
Don
Для комментаторов ниже, коронная дистанция Юскова - 1500 м. Поэтому прежде чем писать, нужно матчасть получить)
13:51
Second
Так а тут других вариантов не было. Есин на хороший результат не тянет, для Мурашова эта дистанция слишком длинная, для Юскова немного короткая. Только Кулижников на этой дистанции мог конкурировать, но и для него она длинновата.
13:49
streletc1783
Позорник!На кубке бабло заработал и в кусты!Мурашов и то лучше на 500.Сборная полностью не готова,как и на олимпиаде.
13:44
..I..
что-то наши сдулись!?
13:36