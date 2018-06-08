13:50 | КОНЬКИ

Ульяна Чиркова избрана на пост члена техкома ISU по синхронному катанию

Россиянка Ульяна Чиркова избрана на пост члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по синхронному катанию, информирует ТАСС. Выборы состоялись на очередном конгрессе ISU, который проходит с 4 июня в испанской Севилье.

Также Алла Шеховцова была переизбрана на пост члена технического комитета ISU по танцам на льду.

Ранее в пятницу на конгрессе ISU состоялись выборы президента организации, по итогам которых свой пост сохранил голландец Ян Дайкема. Он возглавляет ISU с 2016 года.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5275676

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