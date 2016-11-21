18:28 | КОНЬКИ

СКР рассмотрит нарушения режима Кулижниковым и Мурашовым

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Союз конькобежцев России (СКР) рассмотрит нарушения режима спортсменами на сборе, предшествующем стартам на втором этапе Кубка мира в японском Нагано. Об этом сообщил президент организации Алексей Кравцов.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников в нетрезвом виде был задержан полицией в прошлую среду. Также в нарушении режима был замечен призер чемпионата мира Руслан Мурашов.

- Мы не будем отрицать произошедшее. Разберем этот случай. Действительно, несколько спортсменов нарушили режим перед соревнованиями в Нагано, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Мы проведем расследование, соберем объяснительные, получим информацию со стороны начальника команды, потом уже будем делать какие-либо выводы и принимать какие-либо меры. Дисциплинарный комитет СКР рассмотрит это дело.

У ISU есть вся соответствующая информация, и если бы они хотели наказать наших спортсменов, они бы это сделали уже в Нагано.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161121/1112559265.html

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