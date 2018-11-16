Россиянки - третьи в командной гонке на этапе Кубка мира в Обихиро

Россиянки заняли третье место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро. Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова показали результат 3 минуты 01,11 секунды. Первое место заняла Япония (2.57,80), второе - Голландия (3:00,130).

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато) - 2.57,800

2. Голландия (Ирен Вюст, Лотта ван Бек, Мелисса Вейфье) - 3.00,130

3. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) - 3.01,110