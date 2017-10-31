Павел Кулижников: "Не было такого, чтобы я думал бросить спорт"

Пятикратный чемпион мира и один из главных претендентов на золото Олимпиады в Пхенчхане Павел Кулижников​ в интервью "СЭ" заявил о том, что не раздумывал над тем, чтобы завершить спортивную карьеру. По словам конькобежца, ему было необходимо отдохнуть.

– Давайте по-честному. В декабре вы пропали со всех орбит. Всплывали различные слухи по поводу того, что с вами происходит. Был ли хоть один день, когда вы всерьез думали бросить спорт?

– Такого даже близко не было. Что вы! У меня топовая форма, со здоровьем все в порядке, зачем? Да я и жить пока без этого не могу. Просто чувствовал, что мне надо отдохнуть. Выходил на соревнования, как на войну. Ничего не хотелось! Вот как раньше, когда приходилось вставать в 7 утра, чтобы идти в школу – я с таким же настроением шел на тренировки. А это неправильно. И результаты говорили об этом же. Все шло не так. Из-под палки такие вещи не делаются.

Сравните с этим сезоном. Я выхожу с удовольствием – и сразу другие результаты.

– В какой момент стало из-под палки? Мы общались с вами как раз перед Кубком мира, и вы всем видом показывали, что находитесь в отличном настроении и заряжены на борьбу.

– Я хотел в это верить. Но слишком большим получился негатив после этой ситуации с допингом. Еще и медали за чемпионат мира в Коломне хотели отнять. Когда их вернули, я почувствовал, что уже какую-то победу одержал. И мне больше ничего не хотелось. Соревнования на тот момент были не интересны. Да обыграйте меня хоть 50 раз – вообще все равно! Никакой мотивации. Я пытался себя настроить на другой лад, но организм не обманешь. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Павла Кулижникова