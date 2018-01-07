Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров взял бронзу чемпионата Европы в коньках

Россиянин Руслан Захаров завоевал бронзу на чемпионате Европы в масс-старте. Золото взял Ян Блокхейзен из Голландии.

Отметим, что до нынешнего сезона Захаров выступал в шорт-треке, где выигрывал Олимпиаду-2014 в командной гонке.

Последняя гонка чемпионата Европы принесла голландцам победу в медальном зачете - 6 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых против 5-6-3 у России.

Россияне завоевывали награды в 13 гонках первенства из 14, без медалей для хозяев соревнований остался только женский масс-старт.

Коломна

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Блокхейзен (Голландия)

2. Джованни (Италия)

3. ЗАХАРОВ (Россия)

4. Схутен (Голландия)

5. Башанек (Бельгия)

6. Фосте (Бельгия)...

10. СЕМЕРИКОВ (Россия)