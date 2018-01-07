Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров взял бронзу чемпионата Европы в коньках

Россиянин Руслан Захаров завоевал бронзу на чемпионате Европы в масс-старте. Золото взял Ян Блокхейзен из Голландии.
Отметим, что до нынешнего сезона Захаров выступал в шорт-треке, где выигрывал Олимпиаду-2014 в командной гонке.
Последняя гонка чемпионата Европы принесла голландцам победу в медальном зачете - 6 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых против 5-6-3 у России.
Россияне завоевывали награды в 13 гонках первенства из 14, без медалей для хозяев соревнований остался только женский масс-старт.
Коломна
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Масс-старт
1. Блокхейзен (Голландия)
2. Джованни (Италия)
3. ЗАХАРОВ (Россия)
4. Схутен (Голландия)
5. Башанек (Бельгия)
6. Фосте (Бельгия)...
10. СЕМЕРИКОВ (Россия)
rusfed 2.0
За его техникой в коньках наблюдать забавно ) Но он большой молоток!
19:40 7 января