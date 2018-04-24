Лидеры сборной призвали Кравцова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы СКР

Члены сборных России по шорт-треку и конькобежному спорту призвали президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации на ближайших выборах. Накануне, 23 апреля, стало известно, что функционер, руководивший союзом с декабря 2009 года, снял свою кандидатуру. Выборы нового президента СКР намечены на 25 мая.

"Уважаемый Алексей Юрьевич!

От лица всех спортсменов, специалистов, подписавшихся под этим письмом, мы - сборные команды России по шорт-треку и конькобежному спорту - прежде всего, хотим сказать вам самое настоящее и искреннее "Спасибо!", - приводит текст письма "Р-Спорт". - Благодарим вас за то, что были с нами и сделали все возможное для достижения наших целей. Вместе мы смогли показать миру, что российская команда – это команда настоящих профессионалов.

Сейчас мы сильные, нас уважают. Но так было не всегда. И поколение спортсменов, не имевших возможности ощутить радость и удовлетворение от победы, – это наши предшественники и друзья. Мы не понаслышке знаем, а многие ощутили на себе, условия и обстоятельства, при которых приходилось тренироваться и выступать на международных стартах. Поверьте, эти спортсмены были также искренне преданы своему делу, многие не обделены большим талантом, и все "вкалывали" на результат. Но почти всегда чего-то не хватало для побед на мировом уровне. Сделать все и в то же время не иметь ни малейшего шанса - тяжелое бремя многих профессиональных команд и спортсменов.

Опираясь на реальные события последних двадцати лет, на контрасте условий и отношения к команде извне, становится абсолютно понятно: стать первыми в мире без поддержки и сильного руководителя практически невозможно. За время вашего управления федерацией было принято немало судьбоносных для команды решений. Мы, в свою очередь, всегда принимали их с надеждой и верой в успех. Восемь лет мы доверяли вам; чувствуя уверенность, вместе работали на результат - и казавшееся невероятным было достигнуто.

Сегодня мы обращаемся к вам с просьбой: вспомнив все наши медали, все достижения – с успешным опытом прошлых лет, пойти вперед; дать шанс реализоваться нам и начинающим спортсменам, вместе развивать шорт-трек и конькобежный спорт в России и сделать их еще более сильными. Просим вас продолжить работу на посту президента Союза конькобежцев России.

С благодарностью и глубоким уважением,

Cборные команды России по шорт-треку и конькобежному спорту.

24 апреля 2018 г".

В число поддержавших письмо вошли конькобежцы Ольга Фаткулина, Денис Юсков, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Надежда Асеева, Анна Юракова, Михаил Казелин, Артем Кузнецов, Кирилл Голубев, Сергей Грязцов, Александра Качуркина, Наталья Воронина, Ольга Граф, Елизавета Казелина, Алексей Есин, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова и Ангелина Голикова, а также шорт-трекисты Виктор Ан, Семен Елистратов, Татьяна Бородулина, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Софья Просвирнова, Павел Ситников, Евгения Захарова, Юлия Шишкина, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич.

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