Кулижников включен в предварительную заявку сборной России на чемионат Европы

Трехкратный чемпион мира Павел Кулижников включен в заявку сборной России на чемпионат Европы в спринтерском многоборье, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на тренера команды Дмитрия Дорофеева. Из-за травмы спортсмен пропускает старт на чемпионате России.

- По составу у нас более или менее ясно, - сказал Дорофеев. - Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной.

В классическом многоборье на январский чемпионат Европы будут заявлены Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, (запасная Елизавета Казелина), Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов (запасной Сергей Грязцов). В женском спринтерском многоборье выступят Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева и Ольга Фаткулина.