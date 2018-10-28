Конькобежец Румянцев вновь стал первым на чемпионате России

Конькобежец Александр Румянцев стал чемпионом России на дистанции 10000 метров, сообщает Твиттер союза конькобежцев России. Ранее спортсмен побеждал в заезде на 5000 метров.
Спортсмены заняли пьедестал следующим образом:
1. Александр Румянцев (13.15,68)
2. Руслан Захаров (13.22,26)
3. Данила Семериков (13.23,86)
31-летний Румянцев является мастером спорта международного класса и трехкратным чемпионом России по конькобежному спорту. Ранее конькобежец выигрывал золотую медаль на дистанции 5000 метров.
Загрузка...