Кодаира выиграла дистанцию 1000 метров на Кубке мира, Качанова- 6-я, Фаткулина – 10-я

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) победу на дистанции 1000 метров у женщин победу одержала Японка Нао Кодаира. В тройку лучших также попали американка Бриттани Боу и австрийка Ванесса Херцог.

Лучшая среди россиянок Дарья Качанова заняла шестое место. Ольга Фаткулина заняла десятое место, Ангелина Голикова – 14-е.

Конькобежный спорт

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Нао Кодаира (Япония) - 1.17,310

2. Бриттани Боу (США) - 1.17,656

3. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.17,770

4. Ирен Вюст (Голландия) - 1.17,834

5. Михо Такаги (Япония) - 1.17,977

6. Дарья Качанова (Россия) - 1.18,020

10. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.19,021

14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.19,574