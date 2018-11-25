Кодаира выиграла дистанцию 1000 метров на Кубке мира, Качанова- 6-я, Фаткулина – 10-я

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) победу на дистанции 1000 метров у женщин победу одержала Японка Нао Кодаира. В тройку лучших также попали американка Бриттани Боу и австрийка Ванесса Херцог.
Лучшая среди россиянок Дарья Качанова заняла шестое место. Ольга Фаткулина заняла десятое место, Ангелина Голикова – 14-е.
Конькобежный спорт
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Нао Кодаира (Япония) - 1.17,310
2. Бриттани Боу (США) - 1.17,656
3. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.17,770
4. Ирен Вюст (Голландия) - 1.17,834
5. Михо Такаги (Япония) - 1.17,977
6. Дарья Качанова (Россия) - 1.18,020
10. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.19,021
14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.19,574
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