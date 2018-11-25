Голландцы заняли весь пьедестал на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Томакомае

Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал победителем на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в японском Томакомае с результатом 1.10,453. Лучшим из россиян стал Виктор Муштаков, показавший седьмое время – 1.11,636.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.10,453
2. Кай Фербей (Голландия) – 1.10,720
3. Томас Крол (Голландия) – 1.10,916
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.11,060
5. Ким Тэ Юн (Корея) – 1.11,451
6. Тацуя Синхама (Япония) – 1.11,471
7. Виктор Муштаков (Россия) – 1.11,636…
12. Виктор Лобас (Россия) – 1.12,410
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