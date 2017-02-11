09:19 | КОНЬКИ

Артем Кузнецов: "Буду стараться, буду готовиться к Олимпиаде"

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Призер этапов Кубка мира в конькобежном спорте Артем Кузнецов подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от олимпийского катка в южнокорейском Канныне. Однако своим результатом на чемпионате мира он недоволен. Россиянин стал 17-м на дистанции 500 метров.

– Разгон у меня на уровне, но на круге много проиграл, – приводит "Р-Спорт" слова Кузнецова. – Круга у меня нет. Год есть, будем работать. От катка у меня здесь остались хорошие впечатления, лед хороший, сам каток тоже. И настрой был боевой, но итоговый результат не тот, который хотелось бы. По ходу забега думал, что будет быстрее.

Я очень рад, что мне предоставилась возможность выступить на предолимпийском чемпионате мира, все здесь посмотреть, прочувствовать. Будет еще сезон, посмотрим, возьмут на централизованную подготовку или нет. Но буду стараться в любом случае, буду готовиться к Олимпиаде. Еще год бегаю, а дальше видно будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170211/1116159026.html

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