Заварзина – третья на этапе Кубка мира в Словении в параллельном гигантском слаломе

Россиянка Алена Заварзина стала третьей на этапе Кубка мира в Рогле в параллельном гигантском слаломе. Победу одержала немка Рамона Хофмайстер, второе место заняла австрийка Сабина Шеффман.

Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева выбыла в четвертьфинале, Милена Быкова – в 1/8 финала.

У мужчин первым стал австриец Бенджамин Карль. Россиянин Андрей Соболев выбыл в четвертьфинале, Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев – в 1/8.

Рогла (Словения)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Хофмайстер (Германия)

2. Шеффманн (Австрия)

3. ЗАВАРЗИНА (Россия)

4. Ульбинг (Австрия)

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Карль (Австрия)

2. Янков (Болгария)

3. Фишналлер (Италия)

4. Дюфур (Франция)