Мамаев выступит на первом этапе Кубка мира по биг-эйру

Россиянин Антон Мамаев выступит на первом этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр в Милане. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России, главный тренер сборной России Денис Тихомиров.

Первый этап Кубка мира по биг-эйру пройдет 12 ноября в Милане. Биг-эйр дебютирует в олимпийской программе на Играх 2018 года в Пхенчхане.

– На этапе Кубка мира в Милане у нас выступит только Антон Мамаев, – цитирует "Р-Спорт" Тихомирова. – При этом мы находимся в листе ожидания, у нас может быть еще одно место, но маловероятно. Скорее всего, только один участник в Милане у нас будет.

В этом году тренерский состав решил объединить свои усилия и пригласил судью международной категории на склон ледника в Австрии в Штубае на серию трамплинов. Ребята проходили тестирование, определяли рейтинг. Владислав Хадарин попал в дисциплину слоупстайл и биг-эйр. Но он сконцентрируется на слоупстайле. А индивидуальная трюковая программа в биг-эйре наиболее приличная у Мамаева, поэтому он будет выступать в Милане.

В обойме у нас еще несколько ребят, помимо Мамаева и Хадарина. Это Марк Теймуров, Михаил Матвеев, Никита Автанеев, который традиционно представлял хаф-пайп. Но он с хорошей программой конкурирует и в слоупстайле с биг-эйром. В женском биг-эйре у нас есть Софья Федорова, но пока рано кого-то выделять в женской команде.