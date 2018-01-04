Йенс Бурман: "Это не гонка, а какой-то ад. Люди просто падали тут и там"

Швед Йенс Бурман выразил разочарование масс-стартом на "Тур де Ски". Во время гонки несколько раз случались падения на разных участках трассы.

– Это был хаос, – цитирует Aftonbladet Бурмана. – Я падал несколько раз, въезжал в людей, которые падали передо мной. Люди просто падали тут и там. Я пытался уворачиваться. Это был какой-то ад. Печальная гонка. Возможно, мы догадывались, что будет нечто подобное. Но я даже не думал, что все так плохо.