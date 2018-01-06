Венг выиграла масс-старт на "Тур де Ски", Седова – 7-я

Норвежская лыжница Хейди Венг победила в масс-старте на этапе многодневки "Тур де Ски". Второе место заняла Криста Пармакоски из Финляндии с отставанием 7,6 секунды. Тройку лидеров замкнула австрийка Тереза Штадлобер.

Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 7-й. Наталья Непряева пришла к финишу 8-й.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Женщины

Масс-старт, 10 км (К)

1. Х. Венг (Норвегия) – 29.07,9

2. Пармакоски (Финляндия) – отставание 7,6

3. Штадлобер (Австрия) – 8,6

4. Диггинс (США) – 23,6

5. Остберг (Норвегия) – 35,2

6. Нисканен (Финляндия) – 45,5

7. СЕДОВА (Россия) – 46,1

8. НЕПРЯЕВА (Россия) – 59,9

13. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 1.37,3

14. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) – 1.42,8

28. ГУЩИНА (Россия) – 2.34,3

29. КИРПИЧЕНКО (Россия) – 2.40,3