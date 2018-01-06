Венг выиграла масс-старт на "Тур де Ски", Седова – 7-я

Норвежская лыжница Хейди Венг победила в масс-старте на этапе многодневки "Тур де Ски". Второе место заняла Криста Пармакоски из Финляндии с отставанием 7,6 секунды. Тройку лидеров замкнула австрийка Тереза Штадлобер.
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 7-й. Наталья Непряева пришла к финишу 8-й.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Женщины
Масс-старт, 10 км (К)
1. Х. Венг (Норвегия) – 29.07,9
2. Пармакоски (Финляндия) – отставание 7,6
3. Штадлобер (Австрия) – 8,6
4. Диггинс (США) – 23,6
5. Остберг (Норвегия) – 35,2
6. Нисканен (Финляндия) – 45,5
7. СЕДОВА (Россия) – 46,1
8. НЕПРЯЕВА (Россия) – 59,9
13. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 1.37,3
14. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) – 1.42,8
28. ГУЩИНА (Россия) – 2.34,3
29. КИРПИЧЕНКО (Россия) – 2.40,3
Бней Иегуда
Хейди, красоточка.) Отыграла таки всё!)) Завтра ждём зарубу за Тур.)
17:03 6 января