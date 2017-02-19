Сундбю выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстонии, Бессмертных - 7-й

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Отепя. Вторым к финишу пришел финн Иво Нисканен, третьим - норвежец Ханс Кристер Холунн. Лучший из россиян - Александр Бессмертных - стал седьмым.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Сундбю (Норвегия) - 40.38,2

2. Нисканен (Финляндия) - отставание 37,1

3. Холунн (Норвегия) - 49,1

4. Дюрхеуг (Норвегия) - 55,3

5. Хейккинен (Финляндия) - 58,1

6. Полторанин (Казахстан) - 1.01,3

7. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.02,5...

15. ТУРЫШЕВ (Россия) - 1.31,4

16. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.33,4

17. ЯПАРОВ (Россия) - 1.41,9...

45. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 3.39,2...

62. СЕДОВ (Россия) - 5.17,1