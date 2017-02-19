Сундбю выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстонии, Бессмертных - 7-й

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Отепя. Вторым к финишу пришел финн Иво Нисканен, третьим - норвежец Ханс Кристер Холунн. Лучший из россиян - Александр Бессмертных - стал седьмым.
Отепя (Эстония)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Сундбю (Норвегия) - 40.38,2
2. Нисканен (Финляндия) - отставание 37,1
3. Холунн (Норвегия) - 49,1
4. Дюрхеуг (Норвегия) - 55,3
5. Хейккинен (Финляндия) - 58,1
6. Полторанин (Казахстан) - 1.01,3
7. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.02,5...
15. ТУРЫШЕВ (Россия) - 1.31,4
16. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.33,4
17. ЯПАРОВ (Россия) - 1.41,9...
45. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 3.39,2...
62. СЕДОВ (Россия) - 5.17,1
rusfed 2.0
Обидно упал Бессмертных - мог побороться за бронзу
16:16