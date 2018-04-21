Сергей Крянин: "Йохауг будет легче вернуться в элиту, чем Нортугу"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал возвращение в сборную Норвегии дисквалифицированной Терезы Йохауг и травмированного Петтера Нортуга. Он отметил, что у 32-летнего Нортуга есть серьезные соперники в лице Йоханнеса Клебо, Сергея Устюгова и Александра Большунова.

– Я думаю, оба смогут вернуться в элиту. Да они и есть элита, – сказал Крянин. – У них есть очень большой потенциал, хотя конкуренция сейчас приличная, молодые наступают. Йохауг будет полегче вернуться, Нортугу тяжелее, ведь у него есть сильные соперники в лице Клебо, Устюгова, Большунова...

Я посмотрел, как Нортуг готовился, он в полном порядке. Возможно, у него лучшие шансы в марафонах, ведь с возрастом ухудшаются спринтерские качества, вот на дистанции становишься только лучше, опытнее.. (Михаил ПОТАПОВ)