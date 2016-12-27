Сергей Крянин: "Россияне не применяли допинг, найдены повреждения пробирок"

Вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин объяснил, с чем связано отстранение спортсменов национальной сборной от международных соревнований. Сегодня стало известно, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов пропустят многодневку "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря, решением FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена, - сказал Крянин. - Решение будет принято только 9-10 января, если еще какая-нибудь комиссия соберется.

- Что грозит нашим спортсменам?

- В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещенных препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг.

- Если обвинение не в адрес спортсменов, то на кого оно направлено?

- Не знаю. Может быть, в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но по моей информации российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе А, ни Б следов применения запрещенных препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров - это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на "Тур де Ски", потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди еще чемпионат мира в Лахти.

- Верите, что на чемпионате мира российская команда примет участие в полном составе?

- Конечно. Верю и надеюсь. Мне только это и остается делать. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований. Ранее были названы имена Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой и Алексея Петухова.