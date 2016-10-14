Президент ФФР: "Отмена соревнований в России не в интересах FIS"

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов считает, что Международная федерация лыжных видов спорта не заинтересована в отмене соревнований в России. Ранее президент FIS Джан-Франко Каспер не исключил отмены всех международных соревнований на территории России.

– Эта информация – новость для меня, буквально две недели назад я был на осенней конференции FIS, где в том числе мы обсуждали вопросы соревновательного календаря и антидопинга, – приводит ТАСС слова Курашова. – У нас достаточно рабочие отношения с другими членами комитета FIS по фристайлу, календарь на следующий сезон сохранен, соответствующие заявки мы уже направили. При отмене соревнований в России календарь FIS достаточно сильно пострадает, отмена соревнований в России не в интересах международной организации. Что касается фристайла, могу с уверенностью сказать, что для отмены соревнований в нашей стране нет ни малейших предпосылок и намеков.

В июле МОК призвал международные федерации по видам спорта приостановить подготовку к проведению соревнований на территории РФ. Это случилось после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 14 октября появилась информация о том, что президент FIS Джанфранко Каспер не исключает отмены стартов на территории России по результатам второй части доклада Макларена, публикация которой намечена на конец октября 2016 года.