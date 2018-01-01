Остберг выиграла гонку преследования на "Тур де Ски", Седова - 11-я

Норвежка Ингвильд Остберг победила в гонке преследования на третьем этапе "Тур де Ски". Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, тройку лидеров замкнула Джессика Диггинс из США.

Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й при 22-м стартовом номере. Наталья Непряева, стартовавшая пятой, пришла к финишу только 17-й.

Ленцерхайде (Швейцария)

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"Тур де ски"

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Остберг (Норвегия) - 26.48,1

2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 27,8

3. Диггинс (США) - 1.16,9

4. Пармакоски (Финляндия) - 1.45,9

5. Бьорнсен (США) - 1.46,2

6. Нисканен (Финляндия) - 1.46,6...

11. СЕДОВА (Россия) - 2.11,5...

17. НЕПРЯЕВА (Россия) - 2.42,8...

26. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 3.51,3...

39. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 4.36,9...

49. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 5.08,6...

52. ГУЩИНА (Россия) - 5.37,2