Остберг выиграла гонку преследования на "Тур де Ски", Седова - 11-я

Норвежка Ингвильд Остберг победила в гонке преследования на третьем этапе "Тур де Ски". Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, тройку лидеров замкнула Джессика Диггинс из США.
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й при 22-м стартовом номере. Наталья Непряева, стартовавшая пятой, пришла к финишу только 17-й.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
"Тур де ски"
Женщины
Гонка преследования, 10 км (С)
1. Остберг (Норвегия) - 26.48,1
2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 27,8
3. Диггинс (США) - 1.16,9
4. Пармакоски (Финляндия) - 1.45,9
5. Бьорнсен (США) - 1.46,2
6. Нисканен (Финляндия) - 1.46,6...
11. СЕДОВА (Россия) - 2.11,5...
17. НЕПРЯЕВА (Россия) - 2.42,8...
26. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 3.51,3...
39. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 4.36,9...
49. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 5.08,6...
52. ГУЩИНА (Россия) - 5.37,2
Платошкин Андрей
Ийегуда вот смешной))) Ингвильд, Хейди))) Да они с тобой на одном поле срать не сядут)))) Браво)) Тролли это пережиток прошлого, пора уже чем-нибудь новым заняться.
13:45
Бней Иегуда
Непряева, спасибо, поржал.)) Ну а тройка просто роскошная.) Ингвильд, Хейди, Джессика, браво!))
13:43