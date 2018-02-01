Оправданные CAS лыжники будут заявлены на этап Кубка мира в Лахти

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что организация заявит оправданных CAS лыжников на этап Кубка мира в Лахти. Ранее Международная федерация лыжнго спорта (FIS) объявила о том, что сняла временное отстранение от соревнований Александра Легкова, Никиты Крюкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой.

- Это логичное решение FIS, для всех нас это радостная новость, что ребята снова могут выступать, - приводит ТАСС слова Крянина. - Наша команда усилится, и Кубок мира только выиграет от участия наших лыжников. Ребята застоялись, они жаждут попробовать себя на турнирах, побороться и показать, как они готовы.

Конечно, ребята обязательно получат возможность выступить на этапе мартовском Кубка мира в Финляндии. У нас в Москве будет Континентальный кубок, плюс еще специальные соревнования для не допущенных на Игры. Они смогут там посоревноваться, посмотреть, в какой они форме.

Отметим, этап Кубка мира в Лахти пройдет 3 и 4 марта.