Норвежские тренеры дают препараты от астмы даже здоровым лыжникам?

Некоторые норвежские лыжники признались, что им тренеры предлагали принимать лекарства от астмы перед гонками, даже если спортсмены не страдали от этого заболевания. Об этом они рассказали в интервью телеканалу TV2 на условии анонимности. Спортивный директор норвежской команды Видар Лефсхус не стал отрицать использование такой практики, но отметил, что все делалось в рамках правил, несмотря на возмущение конкурентов, например, финнов, которые призывали провести антидопинговое расследование в Норвегии.
– Это делается для профилактики, – подчеркнул Лефсхус. – Для лыжников дыхательная система наиболее важна, и мы должны убедиться, что с ней все в порядке. Да, мы давали препараты здоровым лыжникам. Но это не имеет ничего общего с астмой. Мы говорим о дыхательных путях в целом. Команда обязана обеспечить сохранение здоровья своим членам. Препараты используются на законном основании и дают профилактический эффект. Мы хотим, чтобы наши спортсмены и после завершения карьеры были здоровы, не страдали от легочных заболеваний.
staerswimmer23
т.е. сальбутамол можно принимать теперь для профилактики? правда только, если ты норвежский лыжник, а вот финны к астме не склоны, поэтому им обломись, не по правилам
20:57 25 августа
SportsMan
Что касается других стран, там всё по правилам и вопросов быть не может, согласен )) Но вообще-то, Милдронат тоже используется как кардио-протектор во время серьёзных нагрузок.
19:51 25 августа
waleriy
Да нетолько норвежцы принимают допинг. Этим занимаются пиндосы , англичане, немцы. Посмотрите на таблицу медалей после олимпиады: сами принимают допинг, сами себя "контролируют" чтобы правильно принимать допинг.А если ты астматик , то должен не со здоровыми спортсменами учавствовать в соревнованиях, а с паралимпийцами.
17:03 25 августа
П_о_в_а_р
Чёт негодований от объективных не видится.
16:01 25 августа
П_о_в_а_р
Исинбаева, хватит устраивать немотивированные истерики!
15:46 25 августа
Баск
Если больны, участвуйте в парасоревнованиях. Я так думаю.
15:32 25 августа
кузя23
А вот прием мельдония, тоже для сохранения здоровья, почему то оказался в допинговом списке.
15:11 25 августа