Норвежские тренеры дают препараты от астмы даже здоровым лыжникам?

Некоторые норвежские лыжники признались, что им тренеры предлагали принимать лекарства от астмы перед гонками, даже если спортсмены не страдали от этого заболевания. Об этом они рассказали в интервью телеканалу TV2 на условии анонимности. Спортивный директор норвежской команды Видар Лефсхус не стал отрицать использование такой практики, но отметил, что все делалось в рамках правил, несмотря на возмущение конкурентов, например, финнов, которые призывали провести антидопинговое расследование в Норвегии.

– Это делается для профилактики, – подчеркнул Лефсхус. – Для лыжников дыхательная система наиболее важна, и мы должны убедиться, что с ней все в порядке. Да, мы давали препараты здоровым лыжникам. Но это не имеет ничего общего с астмой. Мы говорим о дыхательных путях в целом. Команда обязана обеспечить сохранение здоровья своим членам. Препараты используются на законном основании и дают профилактический эффект. Мы хотим, чтобы наши спортсмены и после завершения карьеры были здоровы, не страдали от легочных заболеваний.