Маркус Крамер: "FIS пытается помешать сборной России"

Маркус Крамер, тренер российского лыжника Александра Легкова, подчеркнул, что сегодняшнее решение CAS не рассматривать апелляцию отстраненных FIS спортсменов является неразумным и несправедливым. По его мнению, международная федерация пытается помешать российским спортсменам, чтобы не допустить их на чемпионат мира.

- Мы ждали решения. Признаюсь, я сомневался, что мы получим ответ до чемпионата мира, - приводит Dagbladet слова Крамера. - Мне кажется, что FIS пытается создать нам проблемы. Рассмотрение этого вопроса - это скандал. У меня была надежда перед "Тур де Ски", но решение откладывается снова и снова. Это очень сильно раздражает. Это совершенно неразумно и несправедливо. Легков упорно тренировался перед чемпионатом, чтобы вернуться к тому уровню, на котором он был в Сочи. Все наши мечты подавлены, и это ужасно грустно.

Напомним, FIS временно отстранила шесть россиян, в том числе и Легкова, на основании второй части доклада Ричарда Макларена, в котором упоминались их имена. Независимый эксперт в этом документе обвинил спортсменов в участии в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Сочи-2014.