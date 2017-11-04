Российский лыжник Александр Легков намерен обратиться в Европейский суд, чтобы доказать свою невиновность в деле по нарушению антидопинговых правил. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.

- Мне понадобилось много времени, чтобы найти слова для описания того, что я чувствую, - приводит слова заявления Легкова официальный сайт его адвоката Кристофа Вишеманна. – Я был шокирован этими обстоятельствами. Не хочу извиняться или оправдываться. Хочу все объяснить. 20 лет я делал все, чтобы выиграть Олимпиаду. Каждый спортсмен мечтает об этом. Мы все трудились ради этого, мои соперники тоже делали все возможное.

За последние годы я более 150 раз сдавал допинг-пробы, меня не тестировали в Москве или Сочи, потому что я находился за границей, сдавал пробы в Кельне, Лозанне, Дрездене. В 2013 году я выиграл "Тур де Ски" и был чистым, 20 марта 2013 года я выиграл гонку на 50 км в Осло и был чистым. Я знаю, мои оппоненты знают, что я способен выиграть такую гонку совершенно чистым. И они на это способны. Большую часть времени до 2014 года я проводил в Швейцарии, иногда лишь посещая Москву. Все знают об этом. Я без перерыва находился в Европе, меня проверили 19 раз в тот период, когда якобы мне предлагался допинг. К тому же все знают ингредиенты этого допингового коктейля, так что обнаружить его следы не составило бы труда.

До сегодняшнего дня ни мне, ни моему адвокату не были представлены свидетельские показания лиц, которые утверждают, что мне предлагался допинг, которые заявляют, что заменяли мои пробы. И меня наказали. Каждый спортсмен знает, как тяжело постоянно быть под контролем, в любое время дня и ночи за нами следят. Я хочу спросить себя и товарищей по команде, моих оппонентов и всех других спортсменов: если это все не защищает вас от необоснованных подозрений, то зачем мы этим занимаемся? Мы вынуждены принимать процедуру санкций, не будучи уверенными в том, что она справедлива и свободна от преследования чьих-то интересов. Любой спортсмен может оказаться в такой ситуации.

Единственное, чего я хочу, так это справедливого обращения, независимой оценки, независимого справедливого арбитража, юридически отрегулированной процедуры. Это будет Спортивный арбитражный суд, Федеральный суд Швейцарии или Европейский суд.

Напомним, что в Спортивный арбитражный суд в Лозане Легков и Белов уже подали аппеляцию.