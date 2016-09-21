17:00 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Генсек Ассоциации лыжных видов спорта России: "Легков и Черноусов принимают препараты от астмы"

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Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов сообщил, что лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания.

– Эти спортсмены не страдают астмой, однако присутствуют симптомы данного заболевания. Они принимали соответствующие препараты, когда проявлялись симптомы, – цитирует портал Nrk Мнацаканова. – Однако перед гонками препараты от астмы не принимались. Если спортсмен чувствовал себя неважно перед гонкой, то мы просто его не ставили.

Ранее в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Messir

Видите, пробу берут в январе и дают дальше выступать, заранее зная что он нарушитель, он получает призовые, производители лыж платят ему за рекламу и т.п, герой, порвал русских и т.п... А банят в июле, когда соревнований нет! Он спокойно готовится к след сезону! И еще про нашу страну что-то гонят, Уильямсы - мужики с пеленок допинги пачками жрут, Фелпсы, Армстронги, норги - им можно, они свои. Чуть что у нашего спортсмена нашли аналог их допинга - банят на несколько лет !!!

18:41

Messir

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, возможно, оспорит свою двухмесячную дисквалификацию в Верховном суде Швейцарии. В июле решением Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсмен был на два месяца отстранен от участия в соревнованиях за превышение допустимой дозы противоастматического препарата. Две допинг-пробы лыжника (13 декабря 2014 года и 8 января 2015 года) показали повышенное содержание сальбутамола. Дисквалификация вступила в силу с 11 июля. По словам источника в Федерации лыжных видов спорта Норвегии, Сундбю нанял в Швейцарии адвоката для ведения дела. Напомним, что по решению CAS норвежец лишился победы в «Тур де Ски» и общем зачете Кубка мира сезона-2014/15.

18:38

Messir

Скотина Сундбю употреблял ведь в январе , феврале, на туре Канады так вообще на последней гонке нашего Устюгова обошел, хотя по началу тура проигрывал в каждой гонке, а дисквалифицировали в июле на 2 месяца!!! Как еще назвать такое? Да вообще почти все норги употребляют, а сэксу судя по писанине, это только сейчас стало известно! Только Нортуг и Устюгов трушные спортсмены из топов, ну еще пара-тройка спортсменов есть. У женщин вообще повально на астматическом допинге все сидят!

18:38

US46

Кто бы сомневался.))

18:06

igorvasilevich

Если спортсмены больны пусть лечатся слова Мутко . Вот эти двое наших тоже инвалиды?

17:38

freak

Вата, к бою!

17:14

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