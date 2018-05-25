ФЛГР получила удовлетворительную оценку за свою работу

Работа Федерации лыжных гонок России получила удовлетворительную оценку за свою работу, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента организации Елену Вяльбе. Вяльбе в пятницу была переизбрана на пост главы ФЛГР еще на четыре года.

- Работа федерации была оценена как удовлетворительная, - сказала Вяльбе. - Это логично. У нас было много проблем в последнее время, но выстояли и достойно представляли страну на чемпионате мира и Олимпийских играх.