FIS не сообщила лыжникам о сроках временной дисквалификации

Российские лыжники не получили ответа от Международной федерации лыжного спорта (FIS) о сроках отстранения от международных соревнований. Однако Евгений Белов отметил, что смотрит в будущее с оптимизмом.

– Пока временное отстранение продолжает действовать, – цитирует ТАСС Белова. – Нам самим интересно, что будет, если нас сейчас оправдают. По идее, должны снять наказание. Но нам со стороны FIS ничего не говорили.

Сейчас - домой, ждать. Настроение после слушаний всегда хорошее, поскольку есть надежда, что все будет нормально. А вот когда выносят решение, тогда уже становится плохо, поскольку понимаешь, что опять все одно и то же. Поэтому надеемся.

Напомним, FIS временно отсранила от международных соревнований 11 российских лыжников. Наказаны были Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.