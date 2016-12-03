Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Чекалева стала седьмой

Американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, показавшая седьмой результат.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 5 км (С)
1. Диггинс (США) – 12.40,3
2. Венг (Норвегия) – отставание 4.8
3. Бьорген (Норвегия) – 15.8
4. Якобсен (Норвегия) – 16.4
5. Остберг (Норвегия) – 17.2
6. Пармакоски (Финляндия) – 26.9
7. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 27.7
25. СЕДОВА (Россия) – 50.8
30. СОБОЛЕВА (Россия) – 54.0
35. БЕЛОРУКОВА (Россия) – 58.9
36. КАЛСИНА (Россия) – 1.00,9
49. ЦАРЕВА (Россия) – 1.14,5
54. НЕПРЯЕВА (Россия) – 1.21,6
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1845_28_1/