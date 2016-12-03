Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Чекалева стала седьмой

Американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, показавшая седьмой результат.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 5 км (С)

1. Диггинс (США) – 12.40,3

2. Венг (Норвегия) – отставание 4.8

3. Бьорген (Норвегия) – 15.8

4. Якобсен (Норвегия) – 16.4

5. Остберг (Норвегия) – 17.2

6. Пармакоски (Финляндия) – 26.9

7. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 27.7

25. СЕДОВА (Россия) – 50.8

30. СОБОЛЕВА (Россия) – 54.0

35. БЕЛОРУКОВА (Россия) – 58.9

36. КАЛСИНА (Россия) – 1.00,9

49. ЦАРЕВА (Россия) – 1.14,5

54. НЕПРЯЕВА (Россия) – 1.21,6