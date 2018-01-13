Черноусов стал третьим в гонке на 60 км в Австрии

Россиянин Илья Черноусов занял третье место в гонке Kaiser Maximilan Lauf на 60 км, которая проходила в Австрии в рамках марафонской серии Ski Classics. Победу одержал норвежец Торд Асле Йердален, которому Черноусов уступил 31,9 секунды, второе место занял швед Андреас Холмберг, проигравший лидеру 14,7 секунды.

Еще один россиянин Ермил Вокуев стал четвертым с более чем минутным отставанием.

Напомним, что Черноусов получил золото Олимпиады-2014 после дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина, решение о которой принял МОК на основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда.