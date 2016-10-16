Анна-Кайса Сааринен: "Не верю в оправдание Йохауг после допинговой истории"

Четырехкратная чемпионка мира, финская лыжница Анна-Кайса Сааринен сомневается в оправданиях норвежки Терезы Йохауг, сдавшей положительный допинг-тест на клостебол. По словам трехкратной обладательницы бронзы Олимпийских игр, она пробовала купить в аптеке крем от ожогов, из-за которого запрещенное вещество попало в организм Йохауг, и ее предупредили о наличии в нем допинга.

– Персонал в аптеке сообщил мне, что крем содержит допинг, – цитирует Expressen Сааринен. – Когда я слышу, что Йохауг и ее врач ошиблись в такой ситуации, я могу только улыбнуться. Я слишком опытна, чтобы верить в оправдания от профессиональных спортсменов, которые сдали положительный тест на запрещенные вещества.

Ранее эксперт FIS по вопросам допинга Расмус Дамсгор высказал мнение о том, что Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года.

