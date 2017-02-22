Алексей Петухов: "Спросил, почему Макларен основывается на показаниях Родченкова, который не совсем уравновешенный"

Российский лыжник Алексей Петухов рассказал о заседании CAS по делу об апеляции на отстранение пяти россиян от международных турниров. Петухов и еще четыре спортсмена были временно дисквалифицированы из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинг-махинациях с пробами спортсменов во время соревнований в аккредитованной ВАДА сочинской лаборатории. Накануне CAS оставил в силе их временное отстранение.

– Мне дали слово после часа беседы, – цитирует "Р-Спорт" Петухова. – Говорил о том, что я "чистый" спортсмен, моей вины никакой нет и что хотел бы более ускоренного расследования, так как я "чистый" спортсмен. При этом я отстранен, как это вообще возможно? Мне сказали, что разбираются, я ответил: "Вы-то разбираетесь, а я сижу и не бегаю, завтра чемпионат мира, и год закончен". Спросил про Родченкова, почему Макларен основывается на показаниях Родченкова, зная, что этот человек хотел и жизнь самоубийством покончить, да и вообще не совсем уравновешенный.

Спросил, почему ему верят? Ответили, что проводят проверки и надеются, что невиновные спортсмены не будут наказаны. Я спросил в ответ: "Как не будут наказаны, если уже наказаны?"

Меня интересует одно: я "чистый" спортсмен и должен выступать. А зал интересовало, как это Россия, столько допинга, как ужесточать законы. Если бы я не был отстраненным, мне бы тоже было интересно дискутировать на такие темы. А мне главное, чтобы меня услышали и оправдали тех, кто не виновен. А получилась болтовня, на мой взгляд. Но радует то, что иностранные спортсмены услышали нас, мы смогли высказаться.

Тема России не мусолилась, не была основной. Были вопросы, больше от американцев. Другие спортсмены сказали, что несправедливо обвинять и наваливаться на Россию, у них отстранили 6 человек сразу, в то время как у норвежцев никого не отстраняли, и тихо шло расследование, и никто про это не знал. Закон должен быть для всех равен.

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