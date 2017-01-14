Алексей Петухов: "Решение по Легкову и Белову будет в начале недели"

Россиянин Алексей Петухов сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делам о временном отстранении Александра Легкова и Евгения Белова в начале следующей недели. Также он поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, 23 декабря Петухов, Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр-2014 после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Дорогие друзья! Спасибо всем, кто откликнулся и сказал слова поддержки в мой и наш адрес, это здорово, что мы вместе, а значит, победим, - написал в Instagram Петухов. - Вчера выходили на видеосвязь Саша и Женя, решение будет в начале недели. Ждем назначения слушаний меня и Максима. Тренируюсь нормально, немного отвлекают звонки и решение вопросов, но это нужно пройти, и тогда мы станем сильнее.