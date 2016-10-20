10:21 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков: "В нашей реальности не стоит рассчитывать на чужое сочувствие"

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Героем рубрики "Собеседники Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ" стал лидер сборной России Александр Легков. По его словам, его жизнь не сильно изменилась после завоевания золота Олимпиады.

 
23 февраля 2014 года. Сочи. Радость олимпийского чемпиона Александра ЛЕГКОВА.Александр Легков: "Каждую потраченную на меня копейку я отрабатываю честно"

– Может быть, потому, что в России на профессиональный спорт многие смотрят не как на удовольствие, а как на возможность выйти на более высокий уровень благополучия? И теряют интерес к тренировкам, когда этот уровень достигнут?

– Не знаю. Мне кажется, я никогда не смотрел на спорт с точки зрения какой-то выгоды. Не могу сказать, кстати, что после Олимпийской победы моя жизнь сильно изменилась. У меня остались те же друзья, да и мотивация не исчезла.

– Если бы она не исчезла, у вас, полагаю, в послеолимпийском сезоне были бы несколько иные результаты.

– Не факт. Я ведь не знаю, что происходило бы со мной в том случае, если бы в Сочи я не выиграл. Возможно, все было бы точно так же, если не хуже. Я слишком много отдал для того, чтобы просто прийти к тем Олимпийским играм. Говорю это не для того, чтобы кто-то прочитал интервью и меня пожалел: в той реальности, в которой мы живем, вообще не стоит рассчитывать на чужое сочувствие. Когда что-то у спортсмена не получается, его скорее обольют грязью.

– Вас это сильно задевает?

– Нет. Просто констатирую факт. И верю в то, что запущенный однажды бумеранг всегда возвращается. Каждому из нас за все дела в этой жизни рано или поздно воздастся по заслугам. А возвращаясь к вашему вопросу о мотивации – да, ее порой сложно найти. Но давайте подумаем о том, что я, возможно, нужен команде, причем нужен именно в том статусе, в котором нахожусь. Олимпийские игры уже совсем скоро, я постоянно присутствую в коллективе, где много молодых спортсменов, они смотрят на то, как я работаю на тренировках, как отношусь к себе. Если все это хотя бы на десять процентов поспособствует нашему общему результату в Пхенчхане, получается, что я уже остался в спорте не зря.

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