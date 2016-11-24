Васильев выступит на этапе Кубка мира в Финляндии

Многолетний лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев примет участие в стартовом этапе Кубка мира, который пройдет в финской Руке. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Александр Арефьев. Этап Кубка мира в Руке стартует в четверг, закончится турнир 26 ноября. Васильев является девятикратным призером этапов Кубка мира.

- На старте у нас планируются три спортсмена - (Евгений) Климов, Васильев, (Денис) Корнилов. Запасным на стартовом этапе будет (Роман) Трофимов. В Клингентале поменяем состав - Трофимов будет прыгать, а на скамейке запасных окажется тот, кто хуже всего выступит в Руке, - цитирует ТАСС Арефьева.