18:52 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Александр Арефьев: "На третье место Климова не рассчитывали"

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Главный тренер сборной России Александр Арефьев отметил, что не ожидал от Евгения Климова третьего места на этапе "Турнира четырех трамплинов" в Инсбруке. Результат стал для россиянина лучшим в карьере. 

- Результат, конечно, высокий, тем более мы уже забыли, когда были в призах, - цитирует ТАСС Арефьева. - Очень тяжелые погодные условия и сложный ветер дали психологическую нагрузку на спортсменов и тренеров. Женя по всем этапам идет довольно стабильно, я в нем особо не сомневался. Другое дело, что мы не рассчитывали на такой результат, нацеливались на топ-15". Кто-то сорвал прыжок, кому-то ветер помешал, а Климов проявил бойцовские качества, попав в рваный ветер и сохранив фазу полета.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3922629

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