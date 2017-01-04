Александр Арефьев: "На третье место Климова не рассчитывали"

Главный тренер сборной России Александр Арефьев отметил, что не ожидал от Евгения Климова третьего места на этапе "Турнира четырех трамплинов" в Инсбруке. Результат стал для россиянина лучшим в карьере.

- Результат, конечно, высокий, тем более мы уже забыли, когда были в призах, - цитирует ТАСС Арефьева. - Очень тяжелые погодные условия и сложный ветер дали психологическую нагрузку на спортсменов и тренеров. Женя по всем этапам идет довольно стабильно, я в нем особо не сомневался. Другое дело, что мы не рассчитывали на такой результат, нацеливались на топ-15". Кто-то сорвал прыжок, кому-то ветер помешал, а Климов проявил бойцовские качества, попав в рваный ветер и сохранив фазу полета.