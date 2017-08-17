Состав сборной России по бобслею и скелетону на Игры-2018 будет назван 15 января

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаду 2018 года будет объявлен 15 января. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.

- Есть критерии отбора в команду, которые уже давно прописаны, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Но есть еще и элементы психологической совместимости экипажей. В октябре будет сформирован расширенный состав команды, а окончательный состав будет определен 15 января 2018 года, когда пилоты завоюют олимпийские квоты.