Дукурс не поддержал болельщиков, вывесивших баннер против Третьякова

Серебряный призер Олимпиады-2014 латвиец Мартинс Дукурс подчеркнул, что считает неправильными действия своих болельщиков, которые во время чемпионата Европы вывесили на трибуне баннер с требованием пересмотра результатов олимпийского турнира в мужском скелетоне. Некоторые поклонники одного из самых титулованных скелетонистов современности Дукурса считают, что тот проиграл на Играх-2014 Александру Третьякову под воздействием ряда внешних обстоятельств, поэтому, с их точки зрения, золото должно быть отобрано у россиянина и передано лидеру латвийской сборной.

Сегодня несколько латвийских болельщиков, поддерживавших своих спортсменов во время мужских соревнований по скелетону на чемпионате Европы, держали над головой баннер "Сочи-2014. Отдайте наше золото", написанный латинскими буквами. Сообщается, что сотрудники центра в немецком Винтерберге пытались призвать этих людей к порядку, но те свернули свой баннер только тогда, когда соревнования уже близились к завершению.

– Я думаю, что им не нужно было этого делать, – приводит ТАСС слова Дукурса. – Но это болельщики, которые руководствуются своими эмоциями. Нужно дождаться официального решения, а потом уже что-то говорить. Нельзя человека считать виновным, пока его вина не доказана.

– Я не обращаю внимания на действия таких людей, – заявил Третьяков. – Эти выходки указывают на степень их воспитания. Видимо, такое поведение для этих болельщиков – норма.

Отметим, что Дукурс выиграл чемпионат Европы, а Третьяков, с которого было снято временное отстранение, стал третьим.