Виктор Ан не примет участия во Всемирных военных играх в Сочи

Соревнования по шорт-треку на третьих зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи в Ледовом дворце "Айсберг" с 24 по 26 февраля, сообщает cska.ru. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим стартам дистанционно, представляя честь России на международных соревнованиях: чемпионате Европы и этапах Кубка мира.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, представляющий ЦСКА, не примет участия во Всемирных военных играх в Сочи, так как не является военнослужащим. В Сочи команда российских военнослужащих по шорт-треку отправится 22 февраля, за день до первого старта.