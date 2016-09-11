Софья Просвирнова: "Травма меня не беспокоит, так что я готова бороться"

Лидер женской команды сборной России Софья Просвирнова после первого этапа Кубка России отметила, что травма голеностопа ее больше не беспокоит. Из-за повреждения она пропустила часть прошлого сезона.

– В тренировочном процессе сильно ничего не поменялось, только изменился тренерский состав. Мы стали больше нарабатывать объема, закладывать базу, чтобы лучше выступить на Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Просвирнову. – Травма меня не беспокоит, полностью зажила, так что я готова соревноваться и бороться. Сегодня на 1000 м немного неправильно выбрала тактику, вот это мне и помешало в итоге.