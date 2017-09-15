Семен Елистратов: "Шесть стартов перед Олимпиадой-2018 достаточно"

Олимпийский чемпион Семен Елистратов в интервью "СЭ" отметил, что успеет перед Олимпиадой-2018 российские спортсмены проведут шесть стартов. В Кубке мира по шорт-треку, который стартует 28 сентября, запланированы четыре этапа. Кроме того, спортсмены примут участие в чемпионате России и чемпионате Европы.

– В этом сезоне в шорт-треке всего четыре этапа Кубка мира. Не маловато?

– Помимо них в конце декабря у нас будет чемпионат России, а в январе – чемпионат Европы. Шести стартов вполне достаточно для подведения к Олимпийским играм.

– Кубок мира у вас закончится уже в середине ноября. А чемпионат Европы пройдет в середине января. Что вы будете делать целых два месяца без международных стартов?

– Такой перерыв всегда. Почему? Я не знаю. Не мы это решаем. Наше дело – привыкнуть к тому графику, который существует.

– То есть, весь этот период вы просто будете очень много тренироваться?

– Можно сказать и так. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Семена Елистратова