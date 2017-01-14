Семен Елистратов: "Рад, что удается петь гимн России на чемпионате Европы"

Абсолютный чемпион Европы 2016 года россиянин Семен Елистратов заявил, что рад, что ему удается не сдаваться и благодаря успешному выступлению петь государственный гимн России на чемпионате Европы.

Сегодня Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров на проходящем в итальянском Турине чемпионате Европы. В финале он опередил других лидеров европейского шорт-трека – венгров Лю Шаоана (завоевал серебро), Шандора Лю Шаолиня, Виктора Кноха и голландца Шинки Кнегта.

– Я пока не до конца понял, что венгры хотели сделать (в тактическом плане), – приводит "Р-Спорт" слова Елистратова. – Что касается Кнегта, то я его даже и не видел, потому что передо мной были все венгры. Финал удалось выиграть за счет большого труда, который закладывается намного раньше соревнований. Я очень рад тому, что у меня получается преодолевать некоторые неприятные обстоятельства и выполнять большой каждодневный труд, не сдаваться и петь гимн нашей страны!

Кроме того, Елистратов лидирует в зачете многоборья на чемпионате в Турине, имея в активе 39 очков и опережая идущих следом голландцев Кнегта (36) и Дилана Хогерверфа (22).