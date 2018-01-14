Семен Елистратов: "До Олимпиады я еще могу прибавить"

Российский шорт-трекист Семен Елистратов остался доволен своим выступлением на чемпионате Европы. Сегодня на дистанции 3000 м он стал восьмым и завоевал бронзу в многоборье.

- Я всегда говорю, что все у меня нормально, выигрываю я или нет. Мы идем правильной дорогой, - цитирует "Р-Спорт" Елистратова. - В суперфинале на 3000 метров моей задачей было максимально сохранить силы, потому что я понимал, что в личном многоборье я не выиграю сто процентов, так как Шинки Кнегт точно становился первым.

Моя задача была - сохранить силы на эстафету, потому что я был уверен в команде, в ребятах. Я знал, что мы можем выиграть и Андрею Ивановичу Максимову об этом сказал. Я просто экономил силы в суперфинале. На данном этапе третье место в многоборье – это нормальный результат для меня. До Олимпиады я еще могу серьезно прибавить.