Просвирнова стала четвертой на дистанции 500 метров в Алма-Ате

В Алма-Ате (Казахстан) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Российская спортсменка Софья Просвирнова заняла четвертое место на дистанции 500 метров.

Еще одна россиянка Эмина Малагич заняла шестое место. Победила Петра Яжапати из Венгрии.

У мужчин эту дистанцию выиграл Самуэль Жирар. Лучший среди россиян Павел Ситников на девятом месте.

Шорт-трек

Кубок мира

Алма-Ата (Казахстан)

Мужчины

500 м

1. Самуэль Жирар (Канада)

2. Лю Шаоань (Венгрия)

3. Абзал Ажгалиев (Казахстан)

9. Павел Ситников (Россия)

13. Артем Козлов (Россия)

25. Александр Шульгинов (Россия)



Женщины

500 м

1. Петра Яжапати (Венгрия)

2. Лара ван Руйвен (Голландия)

3. Наталья Малышевска (Польша)

4. Софья Просвирнова (Россия)

6. Эмина Малагич (Россия)

16. Екатерина Ефременкова (Россия).