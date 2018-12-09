Просвирнова стала четвертой на дистанции 500 метров в Алма-Ате

В Алма-Ате (Казахстан) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Российская спортсменка Софья Просвирнова заняла четвертое место на дистанции 500 метров.
Еще одна россиянка Эмина Малагич заняла шестое место. Победила Петра Яжапати из Венгрии.
У мужчин эту дистанцию выиграл Самуэль Жирар. Лучший среди россиян Павел Ситников на девятом месте.
Шорт-трек
Кубок мира
Алма-Ата (Казахстан)
Мужчины
500 м
1. Самуэль Жирар (Канада)
2. Лю Шаоань (Венгрия)
3. Абзал Ажгалиев (Казахстан)
9. Павел Ситников (Россия)
13. Артем Козлов (Россия)
25. Александр Шульгинов (Россия)
Женщины
500 м
1. Петра Яжапати (Венгрия)
2. Лара ван Руйвен (Голландия)
3. Наталья Малышевска (Польша)
4. Софья Просвирнова (Россия)
6. Эмина Малагич (Россия)
16. Екатерина Ефременкова (Россия).