Представители Кореи победили на дистанции 1000 м в Будапеште, Ан - 15-й, Ефременкова - 6-я

Кореянка Чой Мин Чон стала победительницей первого этапа Кубка мира в Будапеште на дистанции 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ефременкова, занявшая шестое место. Софья Просвирнова была 11-й.
У мужчин на этой же дистанции победил представитель Кореи Лим Хе Чун, лучшим из россиян был Семен Елистратов, показавший 14-й результат, Виктор Ан был 15-м.
Будапешт (Венгрия)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Чой Мин Чон (Корея) – 1.34,660
2. Бутен (Канада) – 1.34,799
3. Кристи (Великобритания) – 1.34,852
4. Ким Алан (Корея) – 1.34,975
5. В. Мальте (Канада) – 1.30,982 (финал В)
6. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) – 1.35,437 (финал В)
Мужчины
1 000 м
1. Лим Хе Чун (Корея) – 1.26,092
2. Хван Дэ Хон (Корея) – 1.26,418
3. Хань Тяньюй (Китай) – 1.26,622
4. Ш. Курнуайе (Канада) – 1.36,677
5. Кнегт (Голландия) – дисквалифицирован