Представители Кореи победили на дистанции 1000 м в Будапеште, Ан - 15-й, Ефременкова - 6-я

Кореянка Чой Мин Чон стала победительницей первого этапа Кубка мира в Будапеште на дистанции 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ефременкова, занявшая шестое место. Софья Просвирнова была 11-й.

У мужчин на этой же дистанции победил представитель Кореи Лим Хе Чун, лучшим из россиян был Семен Елистратов, показавший 14-й результат, Виктор Ан был 15-м.

Будапешт (Венгрия)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Чой Мин Чон (Корея) – 1.34,660

2. Бутен (Канада) – 1.34,799

3. Кристи (Великобритания) – 1.34,852

4. Ким Алан (Корея) – 1.34,975

5. В. Мальте (Канада) – 1.30,982 (финал В)

6. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) – 1.35,437 (финал В)

Мужчины

1 000 м

1. Лим Хе Чун (Корея) – 1.26,092

2. Хван Дэ Хон (Корея) – 1.26,418

3. Хань Тяньюй (Китай) – 1.26,622

4. Ш. Курнуайе (Канада) – 1.36,677

5. Кнегт (Голландия) – дисквалифицирован