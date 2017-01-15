Елистратов занял третье место на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в Турине. Россиянин показал время 1 минуту 41,207 секунды.
Победителем стал венгр Лю Шаоан, второе место завоевал его соотечественник Лю. Еще два представителя России, Александр Шульгинов и Виктор Ан, показали шестое и седьмое время соответственно.
Турин (Италия)
Чемпионат Европы
Мужчины
1000 м
1. Лю Шаолинь (Венгрия) – 1.25,964
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061
3. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 1.41,207
4. Кнегт (Голландия) – дисквалифицирован
6. ШУЛЬГИНОВ (Россия) – 1.30,336 финал В
7. АН (Россия) – 1.30,388 финал В
CanagliaVova
Не обычнее, чем Ан в России
18:39
LeTaon
Какое совпадение! Однофамильцы Лю, это самая обычная фамилия в Венгрии.
18:28