Елистратов занял третье место на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в Турине. Россиянин показал время 1 минуту 41,207 секунды.

Победителем стал венгр Лю Шаоан, второе место завоевал его соотечественник Лю. Еще два представителя России, Александр Шульгинов и Виктор Ан, показали шестое и седьмое время соответственно.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1000 м

1. Лю Шаолинь (Венгрия) – 1.25,964

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061

3. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 1.41,207

4. Кнегт (Голландия) – дисквалифицирован

6. ШУЛЬГИНОВ (Россия) – 1.30,336 финал В

7. АН (Россия) – 1.30,388 финал В