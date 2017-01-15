18:03 | ШОРТ-ТРЕК

Елистратов занял третье место на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

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Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в Турине. Россиянин показал время 1 минуту 41,207 секунды.

Победителем стал венгр Лю Шаоан, второе место завоевал его соотечественник Лю. Еще два представителя России, Александр Шульгинов и Виктор Ан, показали шестое и седьмое время соответственно.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1000 м

1. Лю Шаолинь (Венгрия) – 1.25,964

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061

3. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 1.41,207

4. Кнегт (Голландия) – дисквалифицирован

6. ШУЛЬГИНОВ (Россия) – 1.30,336 финал В

7. АН (Россия) – 1.30,388 финал В

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CanagliaVova

Не обычнее, чем Ан в России

18:39

LeTaon

Какое совпадение! Однофамильцы Лю, это самая обычная фамилия в Венгрии.

18:28

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