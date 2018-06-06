Бородулина завершает карьеру и переходит на тренерскую работу

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку, участница трех Олимпиад Татьяна Бородулина заявила, что завершает карьеру и переходит на тренерскую работу в сборной России.

- Завтра приступаю к работе в качестве тренера, карьера спортсмена завершена, - цитирует "Р-Спорт" Бородулину. - К этому переходу я была готова, мне дали шанс проявить себя на новом уровне, спасибо Алексею Юрьевичу Кравцову (президенту Федерации конькобежного спорта России - Прим. "СЭ") и Андрею Ивановичу Максимову (главному тренеру сборной России - Прим. "СЭ") за доверие.



Опыт спортсмена это одно, он у меня есть, но знания для тренерской работы необходимо черпать, нужно будет время для адаптации. Буду помогать Максимову, выполнять разные задания. Пока трудно сказать, какие у меня будут полномочия, наверное, со временем, они станут больше.