Андрей Максимов: "Ан - наш лучший спортсмен"

Главный тренер сборной России Андрей Максимов отметил, что на данный момент Виктор Ан и Екатерина Константинова являются лучшими шорт-трекистами страны. По его словам, команда готова к чемпионату Европы, который в январе состоится в Турине.

- Чемпионат России прошел без неожиданностей, потому что на данный момент Виктор - наш сильнейший спортсмен, так же, как и Катя Константинова, - приводит ТАСС слова Максимова. - Не стоит забывать про Катю Ефременкову, которая очень хорошо проявила себя на этапах Кубка мира, где установила рекорд России на 1500 м - 2 минуты 17 секунд.

На данный момент все ребята у нас здоровы, все проходят централизованную подготовку, я уверен, что и подготовка, и сам чемпионат Европы пройдут для нас успешно. Спортсмены и тренеры - народ суеверный, поэтому могу сказать лишь, что вся наша команда нацелена только на победу.

У нас есть небольшая проблема - Соня получила травму, не участвовала в чемпионате России и пропустит чемпионат Европы. На данный момент та старая травма, которую она не залечила еще в прошлом году, обострилась, что помешало ей выступить на этих турнирах.