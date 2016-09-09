15:26 | ШОРТ-ТРЕК

Ан и Елистратов вышли в полуфинал открытого чемпионата Москвы

0
0
0

Россияне Виктор Ан и Семен Елистратов успешно преодолели барьер четвертьфинального раунда на открытом чемпионате Москвы по шорт-треку на дистанции 1500 м, информирует "Р-Спорт".

Шестикратный олимпийский чемпион Ан, пропустивший прошлый сезон, показал второй результат в своем четвертьфинале, уступив Денису Айрапетяну. Елистратов стал лучшим в своем забеге, Дмитрий Мигунов не смог квалифицироваться в полуфинал.

Первый этап Кубка России по шорт-треку - Открытый чемпионат и первенство Москвы проходит на арене "Мегаспорт" с 9 по 11 сентября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20160909/1070846722.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ