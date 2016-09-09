Ан и Елистратов вышли в полуфинал открытого чемпионата Москвы

Россияне Виктор Ан и Семен Елистратов успешно преодолели барьер четвертьфинального раунда на открытом чемпионате Москвы по шорт-треку на дистанции 1500 м, информирует "Р-Спорт".

Шестикратный олимпийский чемпион Ан, пропустивший прошлый сезон, показал второй результат в своем четвертьфинале, уступив Денису Айрапетяну. Елистратов стал лучшим в своем забеге, Дмитрий Мигунов не смог квалифицироваться в полуфинал.

Первый этап Кубка России по шорт-треку - Открытый чемпионат и первенство Москвы проходит на арене "Мегаспорт" с 9 по 11 сентября.